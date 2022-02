Het kabinet is akkoord met het plan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om extra gas op te slaan in het Groningse Grijpskerk. Eind vorig jaar zei Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de extra opslag van gas niet voor meer risico's voor omwonenden zorgt. Staatssecretaris van Economische Zaken Hans Vijlbrief geeft nu goedkeuring aan de plannen.

Tot dusver was er alleen toestemming voor de opslag van hoogcalorisch gas. De NAM, die voor de aardgasproductie in Nederland zorgt, wil echter ook laagcalorisch gas kunnen opslaan. Zo kan Nederland meer gas importeren en hoeft er minder uit de Groningse grond te worden gehaald.

Omwonenden vrezen dat er ook een grotere kans is op aardbevingen als de NAM meer gas opslaat. Maar volgens SodM is die kans niet groter als er in Grijpskerk meer gas wordt bewaard.

Dit betekent niet dat de kans op aardbevingen verdwijnt. "Er blijft wel een kans bestaan op aardbevingen als gevolg van het gebruik van die opslag", meldt Vijlbrief. Ook schrijft hij dat gebouwen schade kunnen oplopen door trillingen.

Hoelang het duurt voor het extra gas de grond in gaat, is nog niet duidelijk. Het gas dat Nederland importeert is hoogcalorisch en kan met behulp van stikstof worden omgezet in laagcalorisch gas. Maar die stikstof is er nog niet doordat de bouw van de betreffende fabriek in Zuidbroek is vertraagd door de gevolgen van de coronacrisis.