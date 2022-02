De Europese Unie heeft Nederland een naheffing van 87 miljoen euro opgelegd omdat de Nederlandse economie het beter deed dan aanvankelijk gedacht. Dat schrijft minister Sigrid Kaag van Financiën maandag aan de Tweede Kamer.

Lidstaten moeten elk jaar een bepaald bedrag betalen aan de EU op basis van de verwachte grootte van de economie in een bepaald jaar. Als achteraf blijkt dat de economie het beter of slechter deed dan verwacht, moet een lidstaat geld bijbetalen of krijgt het juist geld terug.

In ons land hield de economie zich vorig jaar beter staande dan verwacht. Daardoor moet Nederland extra betalen en die betaling moet het kabinet dit jaar doen. Het komt wel vaker voor dat Nederland achteraf meer moet betalen, al was er vorig jaar juist een meevaller van 101 miljoen euro.