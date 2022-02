Ruim 65.000 ondernemers hebben voor de laatste maanden van 2021 een tegemoetkoming in de vaste lasten aangevraagd. Dat zijn er dubbel zoveel als in het derde kwartaal, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten. Het waren vooral café- en restauranthouders, boeren en telers en taxichauffeurs die een beroep deden op de coronasteun.

"Restaurants, cafés en taxi's komen nagenoeg bij elke regeling voor de vaste lasten in de top drie voor", aldus de RVO. In totaal is over de laatste maanden van vorig jaar aan bijna 49.000 ondernemers ruim 570 miljoen euro aan tegemoetkoming in de vaste lasten (de TVL-regeling) uitgekeerd.

De drempel om een beroep te doen op de steun werd op 21 december verlaagd van 30 naar 20 procent. "Omdat er weinig tijd zat tussen de aankondiging en de lockdown die zondag 19 december inging. Hierdoor hadden ondernemers weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen."

Als de Europese Commissie de TVL-steun wederom goedkeurt, wordt de regeling ook voor het nieuwe jaar opengesteld. Dan gaat de drempel voor het omzetverlies wel weer omhoog naar 30 procent.

Het loket voor de achtste ronde loonkostenregeling NOW is maandag opnieuw opengegaan. Het UWV meldt dat niet eerder zo weinig aanvragen werden gedaan op de eerste dag: aan het eind van de middag waren het er ruim achttienhonderd.