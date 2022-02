Beleggers eisen in een brief aan Ajax duidelijkheid over de feiten rond het vertrek van directielid Marc Overmars. Zondag werd bekend dat de beursgenoteerde voetbalclub al vóór Overmars' herbenoeming signalen had gekregen over het grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. Dat is volgens European Investors-VEB, een belangenvereniging voor aandeelhouders, relevante informatie. De vereniging vindt dan ook dat Ajax hier duidelijker over had moeten zijn.

De directie en raad van commissarissen van de voetbalclub kregen eind vorige maand, vlak voor de herbenoeming van Overmars, al signalen over grensoverschrijdend gedrag. Dat vertelde algemeen directeur Edwin van der Sar zondag aan een groepje journalisten.

Overmars werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026 en daarbij ontving hij een tekenvergoeding van 1,25 miljoen euro.

De VEB wil onder meer van Ajax weten of dat geld wordt teruggevorderd en of de arbeidsovereenkomst met Overmars überhaupt is beëindigd. Ook vraagt de club zich af of binnen Ajax onderzoeken lopen naar grensoverschrijdend gedrag van andere personen.

De vereniging vindt dat Ajax tot nu toe "onvoldoende duidelijkheid heeft geboden over feiten, omstandigheden en organisatorische en personele consequenties" over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het vertrek van Overmars. "We begrijpen dat er heftige (mede persoonlijke) gevoelens spelen binnen de organisatie. Maar het is belangrijk passende regie te nemen", aldus de VEB. De beleggers willen nog deze maand in vergadering met Ajax.