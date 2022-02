Ziekenhuizen en andere zorginstellingen staan er financieel slecht voor, waardoor er niet genoeg geld is voor de nodige investeringen. Dat stelt adviesbureau Deloitte maandag na een inventarisatie van jaarverslagen. De marges zijn "flinterdun", waardoor de bedrijven niet kunnen digitaliseren of uitbreiden, terwijl dat volgens de onderzoekers wel hard nodig is. Ze stellen dat de sector financieel in een neerwaartse spiraal zit.

Van alle zorginstellingen staat de winstgevendheid in ziekenhuizen het meest onder druk, blijkt uit het onderzoek. Maar ook de geestelijke gezondheidszorg kampt al jaren met financiële problemen. Dit komt onder meer doordat de kosten voor personeel almaar oplopen. De instellingen kampen met grote tekorten door hoog ziekteverzuim en vergrijzing van werknemers. Daardoor moeten de bedrijven zzp'ers en uitzendkrachten inhuren, die vaak duurder zijn.

De onderzoekers keken ook naar eerdere jaren en zien dat ziekenhuizen en andere instellingen steeds minder winst maken. 2020 was daar weliswaar een uitzondering op, maar dat kwam door de pandemie en bijbehorende compensatiemaatregelen. Volgens signalen uit de markt nam de winstgevendheid na het eerste coronajaar echter weer af.

Daardoor blijft minder geld over om onder meer vastgoed te verduurzamen of processen te digitaliseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verlenen van zorg op afstand via videobellen. Ook moeten de instellingen uitbreiden omdat de Nederlandse bevolking vergrijst en er dus steeds meer mensen zorg nodig hebben. Alles bij elkaar zouden de instellingen volgens Deloitte de komende vijf jaar zo'n 30 miljard euro moeten investeren.