Zo'n 2,5 miljoen reizigers vlogen vorige maand van of naar Schiphol. Dat is nog altijd slechts de helft van het aantal reizigers in januari 2020, vlak voor de uitbraak van de pandemie. Dat blijkt maandag uit cijfers die Schiphol heeft gepubliceerd.

Voor 1,3 miljoen van die passagiers was Schiphol het begin- of eindpunt van de reis. De overige 1,2 miljoen waren op doorreis. Eigenlijk gaat het maar om zo'n 600.000 reizigers, maar zij worden dubbel geteld: eenmaal bij aankomst en nogmaals bij vertrek.

Hoewel het niveau van voor de coronacrisis lang niet wordt gehaald, wordt het op Schiphol wel weer wat drukker. Zo kwamen er in januari 2021 maar 900.000 reizigers op de Amsterdamse luchthaven. Dat aantal was vorige maand dus al ruim verdubbeld.

Ook het aantal vluchten van en naar Schiphol was vorige maand fors groter dan een jaar eerder. Er vlogen 26.233 vliegtuigen van of naar de luchthaven, wat 79 procent meer was dan in dezelfde periode van vorig jaar.