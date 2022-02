Buiten KLM en de kleine Oekraïense vliegtuigmaatschappij SkyUp is er voorlopig nog geen enkele airline die stopt met vluchten van of naar Oekraïne. Er zijn wel luchtvaartmaatschappijen die het Oekraïense luchtruim zoveel mogelijk proberen te mijden nu verzekeraars er niet garant voor willen staan.

Een aantal vliegbedrijven, waaronder Lufthansa, liet maandag al weten te overwegen niet meer naar Oekraïne te vliegen. Vooralsnog heeft de Duitse vliegmaatschappij dat nog niet in de praktijk gebracht, want er kunnen nog steeds tickets worden gekocht voor vluchten naar het Oost-Europese land.

Ook bij dochter Brussels Airlines en andere luchtvaartmaatschappijen is er nog geen teken dat de vluchten naar Oekraïne opgeschort zullen worden. Wizz Air laat weten voorlopig nog gewoon vanuit Eindhoven naar Oekraïne te blijven vliegen, maar vraagt reizigers om regelmatig te checken of er updates zijn.

Eerder op maandag bleek wel dat British Airways zijn best doet om niet over Oekraïne te vliegen op weg naar bestemmingen in bijvoorbeeld Azië. Dat doet het bedrijf omdat verzekeraars duidelijk hebben gemaakt dat luchtvaartbedrijven dan niet verzekerd zijn voor oorlogsrisico's. Ze kunnen dus geen compensatie krijgen als bijvoorbeeld een toestel uit de lucht wordt geschoten bij een Russische inval in Oekraïne.

KLM besliste zaterdag al om niet meer op Oekraïne te vliegen uit angst voor een MH17-scenario. Dat vliegtuig werd in 2014 tijdens een opstoot van geweld tussen pro-Russische rebellen en Oekraïners boven Oekraïne uit de lucht geschoten. De 298 passagiers, van wie de meerderheid Nederlands was, overleefden het niet.

Om te voorkomen dat er binnenkort geen enkel vliegtuig meer over Oekraïne vliegt, trekt de regering van het land 520 miljoen euro uit. Daarmee wil ze vliegbedrijven garanderen dat ze verzekerd zijn als ze over het land vliegen. Volgens luchtvaartadviesbureau OPSGROUP is het vooral voor maatschappijen in de buurlanden een probleem om Oekraïne te mijden. Voor langeafstandsvluchten zou het niet zoveel meer kosten.