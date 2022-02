Het aantal openstaande vacatures bereikte in het vierde kwartaal van vorig jaar een recordhoogte van 387.000. Dat zijn er 16.000 meer dan drie maanden eerder. Daarmee zijn er 105 openstaande vacatures per 100 werklozen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het is al de derde keer op rij dat het aantal openstaande vacatures een record breekt, terwijl het aantal werklozen blijft dalen. Er waren eind vorig jaar 370.000 werklozen. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking en het kleinste aantal ooit. Het CBS definieert werklozen als mensen zonder betaald werk die er recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.

Sinds dit kwartaal gebruikt het CBS een nieuwe rekenmethode waardoor er ruim 100.000 meer werklozen in de cijfers zitten dan bij de oude rekenmethode. Volgens de oude rekenmethode waren er al eens meer vacatures dan werklozen, maar die is niet vergelijkbaar met de manier waarop de beroepsbevolking op dit moment gemeten wordt. Volgens de nieuwe rekenmethode waren er in het derde kwartaal 93 vacatures per 100 werklozen.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (79.000), de zakelijke dienstverlening (62.000) en de zorg (55.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures.

In de horeca waren er eind vorig jaar, onder invloed van de nieuwe lockdown, wel minder vacatures. Daar werden het afgelopen kwartaal 30.000 werknemers gezocht, 5.000 minder dan een kwartaal eerder. In de cultuur, recreatie en overige dienstverlening waren er duizend vacatures minder.

Het aantal vervulde vacatures bereikte ook een record. Er werden in de drie maanden tot eind december 365.000 vacatures vervuld, inclusief vervallen vacatures. Dat zijn er 26.000 meer dan een kwartaal eerder.