De Europese prijzen voor gas en elektriciteit zijn met meer dan 10 procent omhooggegaan nadat de VS had gezegd dat Rusland op korte termijn Oekraïne zou kunnen binnenvallen. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Volgens de VS kan de mogelijke inval nog voor het eind van de Olympische Spelen in China beginnen, dat is over een week het geval. Rusland ontkent dat het zijn buurland wil binnenvallen.

Elke escalatie in het conflict leidt tot meer spanningen op de toch al overspannen markt voor gas, elektriciteit en ook olie. Dat leidt weer tot flink hogere prijzen die over de hele linie de inflatie opdrijven en dat merken we allemaal.

Voor Europa is Rusland de grootste gasleverancier. De belangrijke leidingen om dat gas door te vervoeren, lopen door Oekraïne. Europa heeft bovendien weinig gasvoorraden.

Een alternatief voor het gastransport is om dat vanuit Rusland te doen via de Nord Stream 2, die niet door Oekraïne loopt. Maar dat wordt tot dusver tegengehouden door het Westen.