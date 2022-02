De Europese Commissie onderbreekt een onderzoek voor kartelvorming naar QatarEnergy, dat vanuit Qatar gas levert aan Europa. Dat melden bronnen aan de Britse krant Financial Times (FT). De timing is opvallend nu de gaslevering vanuit Rusland dreigt op te drogen, maar volgens de bronnen heeft de gascrisis niets met de beslissing te maken.

Drie jaar geleden opende de Europese Commissie een onderzoek na verdenkingen dat het bedrijf leveringsafspraken zou hebben gemaakt met Europese ondernemingen "die het vrije verkeer van gas hinderen, een inbreuk op de Europese concurrentieregels".

Na drie jaar is er nog geen duidelijke conclusie uit het onderzoek gekomen, maar toch zet de Commissie het tijdelijk stil. Die pauze komt er net op het moment dat de spanningen tussen Rusland en Oekraïne hoog oplopen en Rusland met tanks klaarstaat aan de Oekraïense grens. Als Rusland het land binnenvalt, komt de gaslevering naar Europa waarschijnlijk in gevaar.

Maar de bronnen van FT benadrukken dat de beslissing niets met die spanningen te maken heeft. De EU zou vorig jaar al eens overwogen hebben het onderzoek tijdelijk stop te zetten toen de EU en het VK last hadden van hoge gasprijzen, los van de ruzie in Oost-Europa.

De VS voert al een tijd onderhandelingen met Qatar over gasleveringen aan Europa als Rusland het laat afweten. Qatar is daar niet tegen, maar energieminister Saad Al Kaabi zei eind vorig jaar dat de EU duidelijk moet maken of het meer gas vanuit de oliestaat wil of niet. Hij voegde daaraan toe dat het kartelonderzoek volgens hem nergens op gebaseerd is.

Zowel de Europese Commissie als QatarEnergy of de Qatarese regering heeft nog niet gereageerd op de geruchten.