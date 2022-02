Horlogemakers die de oorsprongsbenaming Glashütte op de wijzerplaat willen zetten, zullen voortaan moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De naam van het Duitse dorp Glashütte wordt namelijk een beschermde kwaliteitsnorm, vergelijkbaar met wat Solingen voor goede messen is.

Daartoe heeft het Duitse parlement onlangs besloten. Het besluit moet fabrikanten van namaakhorloges afschrikken en het imago van de luxehorloges uit Glashütte een impuls geven.

Glashütte, gelegen aan de grens met Tsjechië, is het mekka van de Duitse horloge-industrie. In het dorp worden al zeker zeker 175 jaar luxe uurwerken geproduceerd, veelal met de hand en binnen sommige families al vijf generaties lang. Het is een van de weinige bolwerken dat kan opboksen tegen de Zwitserse dominantie in het duurdere segment.

Onder meer de merken Nomos, Glashütte en A. Lange & Söhne zijn in het dorp gevestigd. De luxehorloges zijn goed voor ongeveer zeventienhonderd arbeidsplaatsen in Glashütte. Prijzen van A. Lange & Söhne-horloges beginnen bij zo'n 17.000 euro en kunnen oplopen tot ver boven de 350.000 euro. De prijzen voor een Nomos liggen tussen de 1.300 en 15.000 euro.