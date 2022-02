Meeuwen teisteren de havens van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam en dat is vervelend voor de bedrijven daar in de buurt. Daarom mogen die bedrijven vijf jaar lang de vogels verjagen of hun nesten verplaatsen, meldt de provincie Zuid-Holland vrijdag.

Grote aantallen meeuwen in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam zorgen voor veel overlast voor daar gevestigde bedrijven. De vogels zijn soms ook agressief naar mensen, wat in een omgeving waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen zeer ongewenst is.

De provincie Zuid-Holland staat daarom de komende vijf jaar toe dat bedrijven de vogels verjagen of hun nesten verplaatsen. Het bewerken van nesten zodat de eieren niet uitkomen, zoals eerder wel gebeurde, is niet toegestaan omdat het niet zo goed gaat met de zilvermeeuw.

De faunabeheereenheid (FBE) Zuid-Holland heeft het plan van aanpak voor de meeuwen opgesteld. Volgens de FBE broeden in de havens rond Rotterdam zo'n 22.000 paren kleine mantelmeeuwen en ongeveer 3.000 paren zilvermeeuwen. De dieren zijn uit hun oorspronkelijke broedgebieden in de duinen gevlucht, omdat het daar te druk werd.

Uitwerpselen van de meeuwen tasten pijpleidingen aan en het feit dat de dieren naar eten zoeken op vuilnisbelten is een risico voor de volksgezondheid. Helikopters van het Loodswezen hebben last van de vogels en de beesten kunnen erg agressief zijn als ze kuikens hebben.

De FBE raadt bedrijven aan om hun terrein regelmatig te controleren op mogelijke nestelactiviteiten van meeuwen. Die kunnen dan nog verstoord worden. Alleen bij hoge uitzondering mag een nest dat al in gebruik is verwijderd worden. Ergens tussen 2022 en 2027 wordt geëvalueerd of havenbedrijven minder last hebben van de vogels.