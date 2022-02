Ondanks verregaande versoepelingen van de coronaregels hebben Britse pubs ook vorig jaar beduidend minder bier verkocht in vergelijking met de periode voor de coronapandemie. In 2021 werden er bijna anderhalf miljard pinten minder getapt vergeleken met 2019, aldus brancheorganisatie British Beer and Pub Association (BBPA).

De daling komt overeen met een daling van 38 procent ten opzichte van het 'normale' niveau van voor de pandemie. In 2020 lag de verkoop nog 55 procent van dat niveau.

Volgens BBPA-voorzitter Emma McClarkin is elke onverkochte pint een "nare herinnering" aan hoe de coronabeperkingen de sector hebben geraakt. Vooral in de eerste helft van het jaar golden nog verschillende beperkingen. Gedurende het jaar werden de maatregelen wel versoepeld.

De vereniging constateerde verder veranderingen in de consumptiepatronen tijdens de pandemie. Tussen maart 2020 en oktober 2021 steeg de aankoop van wijn en gedistilleerde dranken aanzienlijk, terwijl de vraag naar bier duidelijk daalde.

Volgens de vereniging komt dit ook door de maandenlange sluiting van pubs. Bier wordt in het Verenigd Koninkrijk als een echte kroegdrank beschouwd, terwijl wijn en sterkere dranken vaker in de privésfeer worden gedronken.