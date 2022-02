De pinbetalingen in Nederlandse pretparken zijn sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen in januari weer naar het 'normale' niveau gestegen, blijkt vrijdag uit cijfers van ING. Ook andere sectoren naderen weer het niveau van voor de coronapandemie.

Sinds 26 januari mogen plekken als pretparken, horeca en bioscopen de deuren weer tot 22.00 uur openen. De versoepeling van de coronamaatregelen heeft gevolgen gehad voor de pinomzet, die sindsdien fors is gestegen. De uitgaven in de categorie diensten, waar bij ING bijvoorbeeld de horeca onder valt, steeg van 30 procent onder normaal in half januari naar een kleinere min van 6 procent in de eerste week van februari.

Uit de ING-cijfers blijkt dat vooral de pretparken geprofiteerd hebben van de versoepelde regels. Begin februari werd er weer als vanouds gepind, terwijl de pinbetalingen twee weken eerder nog 90 procent onder het normale niveau lagen.

Ook in de horeca, de sector die het hardst geraakt werd door de coronamaatregelen, veerde sinds 26 januari weer iets op. Door de langere openingstijden steeg de pinomzet van 60 procent onder normaal naar 10 procent onder normaal.

In de cultuursector, waar bijvoorbeeld bioscopen en theaters onder vallen, ligt de pinomzet nog wel ver onder het normale niveau. Sinds de versoepelingen van eind januari steeg de pinomzet naar ongeveer de helft van het normale niveau.

Het kabinet wil de coronamaatregelen volgende week verder versoepelen, waardoor onder meer de bedrijven in de cultuursector en horeca langer open zouden mogen.