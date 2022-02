Farmaceut Pfizer, in Nederland bekend van het coronavaccin, is door kartelwaakhond ACM op de vingers getikt omdat het bedrijf mogelijk de concurrentie verstoort bij een ander medicijn. Het gaat om het veelgebruikte Enbrel, dat wordt gebruikt tegen auto-immuunziekten zoals reuma.

Het bedrijf had tot 2015 het patent op de werkzame stof etanercept, die in het medicijn is verwerkt. Met het middel verdiende Pfizer totdat het patent verliep in Nederland 150 miljoen euro per jaar. Daarmee was het middel qua omzet het op een na grootste medicijn van het land.

Als een patent is verlopen, moet een medicijnfabrikant andere bedrijven de ruimte bieden om met een soortgelijk medicijn te komen. Dit moet de concurrentie verbeteren en zorgen dat ziekenhuizen en patiënten niet te veel betalen.

Pfizer maakte echter afspraken met ziekenhuizen, waarmee de ziekenhuizen werden ontmoedigd andere middelen in te slaan. Dit deed het bedrijf door in de contracten af te spreken dat ziekenhuizen een hogere prijs moesten betalen voor Enbrel als ze er minder van inkochten.

De ACM is kritisch op dergelijke afspraken, omdat deze de concurrentie kunnen beperken. De waakhond deelde dit mee aan Pfizer, die daarop besloot per direct de afspraken uit de contracten te halen. Wel zegt het bedrijf dat het vindt dat het geen regels heeft overtreden.

De kartelwaakhond heeft besloten geen verder onderzoek te doen. Ook krijgt de medicijnfabrikant geen straf opgelegd.