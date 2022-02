De Britse economie herstelde vorig jaar stevig van de inzinking in het eerste coronajaar 2020. Volgens het Britse statistiekbureau ONS groeide de economie vorig jaar met 7,5 procent, terwijl de Britten het jaar ervoor een krimp van 9,4 procent voor de kiezen kregen. De Britse groei was de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.

De stijging in 2021 kwam vooral doordat de overheid miljarden aan steun in de economie pompte.

In de laatste maanden van het jaar was de groei van de Britse economie beperkt (1 procent), onder meer door de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. In de maand december was zelfs sprake van een kleine krimp van 0,2 procent. Dit kwam vooral doordat coronaperikelen de Britten thuis hielden.

De cijfers zullen evengoed voor opluchting zorgen bij premier Boris Johnson, die worstelt met een crisis rond de almaar oplopende kosten van levensonderhoud. Daarnaast ligt de premier onder vuur, omdat hij coronaregels zou hebben overtreden op het moment dat het land op slot zat.

Doordat de coronabeperkingen tot in het nieuwe jaar gelden, wordt verwacht dat januari een zwakkere maand zal zijn. In de loop van het jaar wordt verder herstel verwacht, waarbij de Britse economie weer op het niveau van voor de crisis uitkomt.