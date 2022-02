Afgelopen maand gingen er 116 bedrijven op de fles; 21 minder dan de maand ervoor. Het aantal faillissementen is daarmee terug op een historisch laag niveau, nadat de cijfers in november waren opgelopen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Al geruime tijd is het aantal gevallen van bankroet in Nederland laag. Vermoedelijk komt dit door de uitgebreide coronasteunpakketten van het kabinet. Daaronder valt onder meer de loonsteun (NOW-regeling) en de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).

Bij de start van de coronacrisis werd gevreesd voor een golf aan faillissemten. Maar uiteindelijk gingen alleen in de eerste volledige maand van de pandemie (april 2020) veel bedrijven kopje onder. Daarna zakte het aantal snel terug, naar historisch lage niveaus. Zo gingen er in afgelopen augustus 99 bedrijven op de fles. Dat was het kleinste aantal in ruim dertig jaar.

In november leek er een einde te komen aan de kleine aantallen faillissementen, toen de teller steeg naar 167 gedwongen bedrijfseindes. Maar in twee maanden tijd is dat aantal weer snel gedaald naar iets meer dan 100 per maand.

Het kabinet zei onlangs dat het toe wil naar een situatie waarbij corona onderdeel wordt van het bedrijfsrisico. Dit betekent dat de steunpakketten waarschijnlijk worden afgebouwd, al is nog niet precies duidelijk hoe dat gebeurt. De vrees bestaat echter dat bij het afbouwen van de steun het aantal faillissementen alsnog oploopt.