Werkgevers worstelen met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Meldingen blijven vaak liggen en protocollen worden niet uitgevoerd. "De vraag naar externe vertrouwenspersonen is dan ook flink toegenomen. Iedereen begint in paniek te raken", zegt oprichter Hettie Schuring van het externe bureau BMW Voor Elkaar tegen NU.nl.

Sinds de schandalen bij The voice of Holland komen er legio telefoontjes en e-mails binnen van bedrijven en organisaties. "De vraag is verdubbeld. Het is booming business op dit moment. Veel werkgevers hebben hun protocollen niet op orde als het gaat om grensoverschrijdend gedrag."

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien dat veel bedrijven hun protocollen de laatste tijd extra aandacht hebben gegeven. "Dat is goed, want iedere werknemer moet op een veilige manier kunnen werken", zegt een woordvoerder.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zelf een externe vertrouwenspersoon aangesteld. "Binnen onze organisatie geldt een zerotolerancebeleid. Geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd en bij misstanden zullen er ook direct maatregelen worden genomen."

Meldingen soms niet opgepakt

Volgens Kim Loyens, universitair docent bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht, is binnen organisaties en bedrijven een cultuurverandering nodig om de problemen echt aan te pakken.

"Het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag staat bij veel bedrijven al langer op de agenda en in de meeste gevallen is er ook beleid op gemaakt", aldus Loyens. "Maar dit wordt in de praktijk vaak niet uitgevoerd. Verder worden meldingen soms niet opgepakt en als dat wel wordt gedaan, gebeurt er lang niet altijd iets mee."

Loyens benadrukt dat werknemers niet altijd bereid zijn zich te melden bij een vertrouwenspersoon. "Net zoals klokkenluiders zijn zij bang om als verrader te worden gezien of niet te worden geloofd. En dat kan dan negatieve gevolgen hebben voor hun werkzaamheden."

Problematiek serieus nemen

Schuring van BMW Voor Elkaar constateert ook dat werknemers vaak geen melding maken, omdat de vertrouwenspersoon vaak iemand van hr of de ondernemingsraad is. "Als je als vrouw vervelende berichten ontvangt van bijvoorbeeld de directeur, maak je dan melding bij iemand van hr die onder dezelfde directeur werkt? Dat lijkt me niet."

Het is daarom van groot belang dat bedrijven en organisaties de problematiek serieus nemen, luisteren en na onderzoek van de zaak gepast reageren, meent Loyens. Zij is dan ook niet verbaasd dat werkgevers nu massaal actie ondernemen. "Dat is natuurlijk ook in hun eigenbelang, want als je te laat reageert en het komt in de media, is de imagoschade enorm."

Ook in hogere posities slachtoffers

Grensoverschrijdend gedrag vindt niet alleen plaats op de reguliere werkvloer, maar ook in de top van een bedrijf of organisatie. "Ook mensen in hogere posities kunnen hier slachtoffer van worden, zeker als iemand zijn machtspositie misbruikt. Daar moet scherper op worden toegezien en bij een melding moet de raad van commissarissen de morele moed hebben om de nodige stappen te zetten", aldus Loyens.

VNO-NCW en MKB-Nederland geven aan dat directies en leidinggevenden een voorbeeldfunctie hebben en hier ook altijd naar moeten handelen. "Daarbij valt binnen een bedrijf iedereen binnen het bereik van een klachtenregeling en een aangestelde vertrouwenspersoon. Dit geldt dus ook voor de directie van een bedrijf."