In het zuidwesten van Parijs is begonnen met de bouw van een wolkenkrabber die eruit zal zien als een driehoekige piramide. De bouw van de Tour Triangle stuitte op veel verzet in de Parijse politiek. Ook belangenverenigingen en omwonenden maakten er bezwaar tegen.

Ondanks de protesten is de bouw donderdag toch van start gegaan. Naar verwachting is het gebouw, waarover al sinds 2008 wordt gepraat, in 2026 klaar. Het zal dan een zeer prominent onderdeel van de skyline van de Franse hoofdstad zijn.

De Tour Triangle wordt 180 meter hoog en daarmee het op twee na hoogste gebouw van Parijs. Alleen de Eiffeltoren en de Tour Montparnasse zijn hoger. In de miljoenenstad verrijzen zelden nieuwe hoge gebouwen. Toch heeft de Parijse burgemeester Anne Hidalgo het plan enkele jaren geleden goedgekeurd.

De driehoekige kolos zal 42 verdiepingen tellen en er komen onder meer kantoren en een hotel in. Het gebouw is ontworpen door het Zwitserse architectenbureau Herzog & de Meuron en kost naar verwachting 660 miljoen euro.

De burgemeester van het district waar de toren wordt gebouwd, heeft al gezegd niet gelukkig te zijn met de Tour Triangle. Hij vreest voor overlast van vrachtwagens en kranen. Ook vanuit milieuoogpunt zijn er bezwaren.