Het aantal vrachtwagenchauffeurs uit landen als Belarus, Oekraïne, Oezbekistan en Tadzjikistan die werkzaam zijn in ons land is sinds de coronacrisis flink toegenomen. Zij worden alleen nauwelijks gecontroleerd op vaccinatiebewijzen en mogelijke besmetting met het coronavirus.

FNV-bestuurder Edwin Atema bezoekt regelmatig parkeerplaatsen langs snelwegen waar deze chauffeurs in het weekend overnachten in hun cabines. "De transportsector heeft een enorm tekort aan personeel, dus werknemers worden van ver gehaald."

Volgens Atema zijn de meeste chauffeurs uit deze landen vaak niet gevaccineerd tegen corona. "En als dat wel het geval is, dan is het een vaccin dat niet geldig is binnen de Europese Unie. Sterker nog, voor deze chauffeurs bestaat corona niet. Ze zij er niet mee bezig, spreken de taal niet en van enige controle is sowieso geen sprake."

En dat terwijl er duidelijke richtlijnen zijn van het RIVM. De regels voor vrachtwagenchauffeurs zijn hetzelfde als voor iedere andere werknemer: bij klachten zo snel mogelijk testen en bij een positieve uitslag in quarantaine.

De FNV-bestuurder sprak in januari meer dan 250 chauffeurs die onlangs naar ons land zijn gekomen. Uit een inventarisatie van de vakbond blijkt dat er inmiddels duizenden chauffeurs van buiten de EU werkzaam zijn in Nederland.

Vooral in dienst bij onderaannemers

"Zij zijn voornamelijk in dienst bij onderaannemers in Litouwen en Polen die deze chauffeurs leveren aan Nederlandse transportbedrijven. Wij struinen nu al ruim twee jaar samen met een aantal tolken parkeerplaatsen af en zo'n beetje alles wat onder Litouwse vlag rijdt, komt uit een land buiten de EU", aldus Atema.

De Nederlandse Arbeidsinspectie erkent dat er chauffeurs van buiten de EU werkzaam zijn in ons land. "Dat is al langere tijd zo. Maar wij gaan er niet over of deze chauffeurs wel of niet gevaccineerd zijn", aldus een woordvoerder.

Ook Transport en Logistiek Nederland herkent de geluiden dat chauffeurs uit niet EU-landen actief zijn. "Over hun vaccinatiegraad hebben wij geen informatie. Ten aanzien van de regels die besmette of ongevaccineerde chauffeurs moeten volgen, verwijzen wij naar de richtlijnen van het RIVM."