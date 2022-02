Frisdrankgigant Coca-Cola heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar meer frisdrank verkocht dan voor de coronapandemie. Voor het eerst sinds het virus is ontdekt was de omzet voor consumptie buitenshuis groter dan daarvoor. Dat komt doordat lockdownmaatregelen in grote delen van de wereld worden versoepeld.

Tegelijk bleef de verkoop voor thuisconsumptie op niveau, laat het Amerikaanse frisdrankconcern weten. De omzet van Coca-Cola groeide het hardst in de voor het bedrijf 'opkomende markten' China, India en Rusland. Ook op de belangrijke Amerikaanse thuismarkt was sprake van een flinke plus, net als in Europa.

De omzet van Coca-Cola steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met 10 procent naar 9,5 miljard dollar (8,3 miljard euro). Daarop boekte het concern een nettowinst van bijna 2,5 miljard dollar, tegen 1,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Over heel 2021 boekte Coca-Cola een omzet van 38,7 miljard dollar, 17 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep resulteerde dat in een nettowinst van 9,8 miljard dollar en dat is ruim een kwart meer dan in 2020.

Voor 2022 rekent de maker van frisdrank op een omzetgroei van tussen de 7 en 8 procent. Coca-Cola verwacht dat de hoge inflatie van invloed zal blijven op de resultaten. In het vierde kwartaal stegen de kosten van de gemaakte producten harder dan de omzet.