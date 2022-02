De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek aan naar een intern conflict bij huizensite Funda. Binnen het bedrijf staan grootaandeelhouder NVM en zogenoemde certificaathouders al tijden tegenover elkaar. In september stapte toenmalig Funda-topman Quintin Schevernels al op vanwege "de langlopende discussies op aandeelhoudersniveau".

Het gedoe bij Funda draait om de positie van NVM. De makelaarsvereniging heeft een belang van 70 procent in het bedrijf en bezit 90 procent van het stemrecht. De certificaathouders, verenigd in de belangengroep FundaBelang en samen goed voor 570.000 certificaten, kunnen dus amper meebeslissen over het beleid.

Zij verwijten NVM te weinig te doen om Funda te vernieuwen. Daardoor is er angst dat de bekende huizensite voorbijgestreefd wordt door een concurrent. Verder is er gedoe over de positie van de certificaathouders, omdat zij hun certificaten alleen aan NVM-makelaars mogen verkopen en niet aan investeerders. FundaBelang wil daarom een beursgang van de huizensite.

De Ondernemingskamer onderstreept die problemen van FundaBelang en stelt dat NVM al vijf jaar niets heeft gedaan aan de aandeelhoudersstructuur of een mogelijke exit voor certificaathouders. Ook ziet de Ondernemingskamer dat NVM het Funda-bestuur niet de ruimte geeft om de eigen strategie te bepalen.

"Daardoor bestaat nog geen duidelijkheid over de strategie van Funda voor de komende jaren en of zij zal kunnen inspelen op de mogelijkheden en uitdagingen die een snel veranderende markt biedt", schrijft de Ondernemingskamer. Hierdoor beveelt het onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam een onderzoek aan naar het beleid en de gang van zaken bij Funda.