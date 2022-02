De hoge inflatie waar Nederland momenteel onder gebukt gaat - donderdag bleek dat de inflatie is opgelopen tot 6,4 procent - kan een eind maken aan de verwachte koopkrachtstijging van de komende jaren. Dat blijkt uit berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Uit die berekeningen blijkt dat de koopkracht als gevolg van de plannen in het coalitieakkoord de komende vier jaar gemiddeld met 0,5 procent stijgt. Als de prijzen zo hard blijven stijgen, blijft er van die verbeterde koopkracht echter niets over, waarschuwt het Nibud.

Verder ziet het budgetinstituut, die het onderzoek verrichte in opdracht van de Tweede Kamer, ook dat de koopkrachtstijging niet voor iedereen geldt. Zo verwachten ze dat het gesleutel aan de huurtoeslag ook verliezers met zich meebrengt. Mensen met een sociale huurwoning die maandelijks meer dan 608 euro kost gaan erop achteruit, terwijl alleenstaanden met een huur onder de 608 euro er juist op vooruitgaan.

Ook onder gepensioneerden zijn er verliezers. Zo zien gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering hun koopkracht nauwelijks toenemen als de plannen van het kabinet doorgaan. Verder verwacht het Nibud dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen er in sommige gevallen op achteruitgaan.

Voor zelfstandigen voorziet het budgetinstituut ook een koopkrachtdaling. Dit heeft alles te maken met de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Deze daling moet gecompenseerd worden door een hogere arbeidskorting, maar die hogere korting is niet voldoende om het verlies te compenseren, stelt het Nibud. Een huishouden met twee zzp'ers zou er hierdoor in 2025 80 euro per maand op achteruit kunnen gaan.