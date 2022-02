De drie grote Nederlandse banken wisten alle drie afgelopen jaar weer miljardenwinsten te boeken. Zo werd donderdag duidelijk dat Rabobank onder de streep bijna 3,7 miljard euro overhield. ABN AMRO en ING kwamen eerder al naar buiten met winsten van respectievelijk 1,2 en 4,8 miljard euro. Gezamenlijk is dat bijna 10 miljard euro tegenover iets meer dan 3,5 miljard euro een jaar eerder.

Oorzaak van de hoge winsten was vooral het economisch herstel in Nederland. In 2020 kreeg de economie een harde klap door de start van de coronapandemie. Banken moesten daarom geld opzijzetten voor het geval bedrijven hun leningen aan de banken niet konden terugbetalen. Het zorgde ervoor dat ABN AMRO in 2020 zelfs een verlies moest incasseren.

Vorig jaar veerde de bedrijvigheid weer op en de banken wisten daarvan te profiteren. Bedrijven investeerden weer en gingen daarvoor leningen aan bij de banken. Daarnaast viel het mee met het aantal leningen dat niet kon worden terugbetaald.

Hierdoor kwam bijvoorbeeld bij Rabobank 474 miljoen euro weer beschikbaar, omdat dat geld niet langer in het reservepotje hoefde te blijven. De bank kwam daardoor vorig jaar uit op een winst van 3,69 miljard euro, wat ruim driemaal zoveel is als een jaar eerder. Ook de andere twee grootbanken kwamen vorig jaar uit op een fors hoger resultaat dan het jaar ervoor.

Rabobank maakte donderdag ook bekend dat het extra geld opzijzet voor het bestrijden van witwassen. De bank werd vorig jaar op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de Rabobank te weinig deed om witwassen te bestrijden.

Daarom heeft het bestuur besloten om 249 miljoen euro te investeren om klanten kritischer door te kunnen lichten. Mogelijk volgt er nog een boete van DNB vanwege de gebrekkige witwasbestrijding.