Boodschappen worden al enige tijd fors duurder en dat zal in de nabije toekomst niet minder worden. Unilever, maker van voeding- en verzorgingsmiddelen, waarschuwt dat de kosten van het bedrijf flink oplopen. Afgelopen jaar was ook al sprake van een "dramatische toename" van de kosten, zegt het concern bij de bekendmaking van de cijfers over 2021.

"De grootste uitdaging het afgelopen jaar was de dramatische toename van de kosten", zegt het bedrijf, dat onder meer de merken Unox, Knorr, Robijn, Ola en Lipton produceert.

Van Nestlé, dat net als Unilever veel consumentenproducten maakt, is naar buiten gekomen dat het overhoop ligt met Albert Heijn over wie de rekening voor de oplopende grondstof- en energiekosten moet betalen. Kellogg's en Bonduelle ruziën met Jumbo over de prijzen.

Doorgaans betaalt de consument uiteindelijk de rekening en dat is steeds duidelijker te zien in de oplopende inflatie. Unilever zegt dat het bedrijf voor het eerste half jaar "zeer hoge kosteninflatie verwacht". Dit kan in de tweede helft van het jaar minder worden, maar het bedrijf houdt daarbij veel slagen om de arm.

Unilever behaalde in 2021 een omzet van 52,4 miljard euro.