Amsterdam wil nog een stap verder gaan in het aanpakken van de woningnood. De gemeente wil huiseigenaren verplichten hun huizen zo snel mogelijk weer te laten bewonen als die leegstaan. Desnoods moeten de huizen verhuurd worden voor een lagere prijs dan de eigenaar wil.

De hoofdstad ziet zich daarin gesteund door de landelijke Crisis- en herstelwet die dwingend optreden mogelijk maakt. Een voorstel om dit concreet mogelijk te maken ligt klaar.

"We zitten in een wooncrisis, en het is niet uit te leggen dat woningen onnodig leegstaan omdat bijvoorbeeld de huren te hoog zijn of omdat eigenaren te lang wachten met verbouwingen of renovaties", aldus de Amsterdamse wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen).

Huiseigenaren in Amsterdam hebben al de plicht om het te melden als hun woning leegstaat. Als ze dat niet doen, krijgen ze een boete. Nu moeten huiseigenaren ook eerder met de gemeente om tafel om te zoeken naar opties voor bewoning. Als ze dat niet op tijd doen, kunnen ze voortaan ook beboet worden.

"Met deze aanscherping kunnen we eigenaren dwingen om woningen te verhuren voor een marktconforme huurprijs. Als er geen vraag is naar dure huurwoningen, dan moet de huurprijs gewoon omlaag."

Wie vanaf 1 april dit jaar een huis in Amsterdam koopt met een WOZ-waarde tot 512.000 euro moet daar de eerste vier jaar zelf in wonen.