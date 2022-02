Schuldeisers hebben circa 20 miljoen euro aan vorderingen ingediend bij de curator van het teloorgegane Welkom Energie. Volgens de curator gaat het om circa 70.000 kleinverbruikers die schuldeiser zijn, gemiddeld voor een bedrag van 285 euro.

Welkom Energie werd eind vorig jaar failliet verklaard. Het bedrijf was in de problemen gekomen door de hoge energieprijzen. Welkom Energie kon de leveringszekerheid niet meer garanderen en vroeg daarom zelf aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de vergunning in te trekken.

De curator, die het faillissement afwikkelt, stuurde onlangs een brief naar klanten die nog een vordering open hebben staan. Als duidelijk is dat er na de afwikkeling nog geld overblijft, wordt uitvoeriger naar de claims gekeken.

Klanten van Welkom Energie werden ondergebracht bij Eneco. Eerder was al bekend dat ze mogelijk geld zouden kwijtraken. Klanten die nog geld tegoed hebben van de energieleverancier, bijvoorbeeld een welkomstbonus of omdat er een hoog termijnbedrag vooruit is betaald, zien dit waarschijnlijk niet helemaal terug.