De inflatie in Nederland is in januari opgelopen naar het hoogste niveau in veertig jaar, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie kwam afgelopen maand uit op 6,4 procent.

In december was dat nog 5,7 procent. "De inflatie ligt nu op een ongekend hoog niveau", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. We moeten terug naar de jaren tachtig voor dergelijke cijfers.

"Het cijfer van januari is niet het hoogste ooit. Van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig hebben we lang hoge inflatie gekend." Dat de geldontwaarding nu verder is opgelopen, komt vooral doordat we meer geld kwijt zijn aan energie en voeding.

Volgens de Europese rekenmethode zou de inflatie in Nederland inmiddels zijn opgelopen tot 7,6 procent. "Dat verschil is te verklaren doordat de kosten voor woningbezit in de Europese methode zwaarder wegen", licht de CBS-econoom toe.

Inflatie loopt harder op dan het Europese gemiddelde

Het inflatiecijfer wordt samengesteld op basis van een mix aan goederen en diensten. In de eerste maand van dit jaar was energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) maar liefst 90 procent duurder dan in januari vorig jaar. De bijdrage van energie aan het totale inflatiecijfer nam daardoor ook toe.

Voor eten en drinken moesten we gemiddeld 4,3 procent meer betalen dan een jaar geleden. "Vooral brood, kaas en kwark werden duurder", aldus het CBS.

De inflatie loopt in Nederland harder op dan het Europese gemiddelde. "De inflatie in de eurozone nam volgens voorlopige cijfers toe van 5 procent in december naar 5,1 procent in januari. Het verschil tussen de inflatie in Nederland en de eurozone is na december 2001 niet zo groot geweest."