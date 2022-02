De Duitse gasvoorraden zijn tot een "zorgwekkend" niveau gedaald, heeft een woordvoerder van het Duitse ministerie van Economische Zaken woensdag gezegd. Haar opmerkingen komen op het moment dat de vrees voor een mogelijke invasie van Oekraïne door Rusland de energievoorziening verder onder druk zet.

"Natuurlijk houden we de situatie van de opslagniveaus in de gaten, en die is zeker zorgwekkend", aldus de zegsvrouw tijdens een reguliere persconferentie van de regering. Ze merkte op dat de voorraden nu voor 35 tot 36 procent gevuld zijn. Een jaar geleden was dat nog 82 procent.

Onlangs werd al duidelijk dat de Duitsers Nederland hebben gevraagd om extra gas te leveren vanwege de kleine voorraden. Het gaat daarbij om 1,1 miljard kuub extra. Ook gas uit Rusland blijft nodig.

Zo zei de topman van het grote Duitse energieconcern E.ON eerder al dat Russisch gas nodig zal blijven als Europa de energieprijzen betaalbaar wil houden en tegelijkertijd afscheid wil nemen van vervuilende kolencentrales. Europa ontvangt 40 procent van zijn aardgas uit Rusland.

Dat land wacht op zijn beurt nog altijd op goedkeuring voor de Nord Stream 2-gasleiding naar Duitsland. De pijpleiding werd in september vorig jaar al voltooid, maar gas leveren via de pijp tussen Rusland en Duitsland mag niet, omdat er nog geen Duitse en ook nog geen Europese vergunning is.

De pijpleiding is van meet af aan omstreden geweest. Zo was er verzet vanuit de Verenigde Staten omdat Rusland via de gaspijpleiding meer invloed in Europa zou krijgen. Als Rusland besluit Oekraïne binnen te vallen, zal dat volgens de Amerikanen betekenen dat de gaspijpleiding helemaal "niet doorgaat".