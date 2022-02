Dat het kabinet overweegt de thuiswerkregels te versoepelen, is met enthousiasme ontvangen door werkgevers en vakbond CNV. Als de coronamaatregelen worden afgezwakt, kunnen bedrijven "weer draaien zoals ze willen", zegt werkgeversvereniging AWVN. CNV is ook blij met de versoepelingen, maar hamert op goede ventilatie en hygiëne.

Woensdag werd bekend dat het kabinet de regels voor onder meer thuiswerken wil afzwakken. Nu geldt nog het advies dat je moet thuiswerken tenzij het echt niet kan.

"Hoewel dat slechts een advies is, is het de afgelopen tijd door bedrijven als dwingend ervaren", aldus een woordvoerder van de AWVN. "We zijn zeker blij dat het nu mogelijk wordt versoepeld. Ook voor het personeel is het prettig. Dat krijgt meer bewegingsvrijheid."

De werkgeversclub hoort regelmatig van bedrijven dat werknemers worstelen met het thuiswerken, bijvoorbeeld doordat het voor personeel lastig is om een goede werkplek te creëren. Dat leidt tot stress. Ook missen veel medewerkers het contact met collega's.

"Als het kabinet de regels inderdaad versoepelt, krijgen zowel bedrijven als werknemers de ruimte om zelf te beslissen hoe ze omgaan met thuiswerken." De AWVN verwacht dat veel werkgevers overstappen naar hybride werken: een combinatie van thuiswerken en op kantoor.

Het aantal coronabesmettingen is nog altijd ontzettend groot in ons land. Vreest de vereniging niet dat personeel massaal besmet raakt als het weer naar kantoor gaat? "Als medici zeggen dat het kan, gaan wij ervan uit dat dat zo is. Bovendien adviseren we werkgevers om de basisregels, zoals afstand houden, te blijven naleven."

Personeel snakt naar einde thuiswerken

Ook vakbond CNV reageert opgetogen op het nieuws. "De weg naar kantoor is weer geopend. Veel van onze leden snakken ernaar om weer naar kantoor te komen. Sommigen werken al bijna twee jaar onafgebroken thuis", zegt voorzitter Piet Fortuin.

Om te voorkomen dat de werkplek een broeihaard van besmettingen wordt, wijst de bond op het belang van hygiëne en goede ventilatie. "En wie om gezondheidsredenen niet naar kantoor wil komen, moet het recht op thuiswerken behouden."