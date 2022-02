Nederland doet niet genoeg om te voorkomen dat beschermde vissoorten als bijvangst in vissersnetten terechtkomen, zegt de Europese Commissie woensdag. De Commissie heeft Nederland twee maanden de tijd gegeven om orde op zaken te stellen en dreigt met juridische stappen als dat niet gebeurt.

De Commissie wees Nederland er in oktober 2020 al op dat de controle bij het aanlanden van vis in Nederlandse havens niet deugt. Daardoor zouden overbevissing en schending van visquota op de loer liggen.

De Nederlandse steekproeven, gericht op vissers bij wie de kans dat ze de regels overtreden groter is, schieten tekort en toezichthouder NVWA heeft te weinig mankracht. Daardoor is niet gewaarborgd dat de vangst goed gewogen en geregistreerd wordt en dat duidelijk is waar die vandaan komt.

In de aanmaningsbrief van woensdag wordt specifiek gewezen op de bruinvis. Volgens de Commissie is er "goed gedocumenteerd bewijs dat deze soort met vistuig wordt gevangen", maar doet Nederland onvoldoende om dit in de hand te houden.

Nu dreigt een gang naar het Europese Hof van Justitie, dat boetes kan opleggen.