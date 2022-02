Als je niet rookt of drinkt, maar wel veel autorijdt en vaak op vakantie gaat, is jouw persoonlijke inflatie heel anders dan die van iemand die juist wel rookt en drinkt, maar minder reist. Via de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kun je nu ook je persoonlijke inflatie berekenen. Hoe de algehele inflatie wordt berekend, legt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS uit.

Het CBS maakt donderdagochtend de inflatie over januari bekend. Het CBS meet de inflatie - ook wel geldontwaarding genoemd, of heel kort door de bocht: hoeveel duurder het leven werd - aan de hand van twee uitgangspunten: het mandje en de prijzen.

"In het mandje zitten alle zaken waar we geld aan uitgeven, maar die niet verplicht zijn", aldus CBS-hoofdeconoom Van Mulligen. Zo is bij ziektekostenverzekeringen een basisverzekering verplicht, maar een aanvullende verzekering niet. "De kosten voor de basisverzekering tellen dus niet mee bij het bepalen van de inflatie."

Een autoverzekering telt dan weer wel mee, want die verzekering is weliswaar verplicht als je een auto hebt, maar die auto is dat niet. "Daar kun je onderuit, daar hoef je geen geld aan uit te geven. Als je geen huur wil betalen, dan trek je bij iemand in."

'Mensen geven geen groot deel van hun inkomen aan spaghetti uit'

Bij het vaststellen van het mandje wordt ook gekeken naar welk deel van het inkomen mensen waaraan uitgeven. "Als de inflatie 6 procent is, maar spaghetti is 20 procent duurder geworden, dan lijkt dat niet te kloppen. Maar mensen geven geen heel groot deel van hun inkomen uit aan spaghetti. Wat het zwaarst weegt, moet het zwaarst tellen", legt Van Mulligen uit.

Als dan is vastgesteld welke zaken in het mandje zitten en hoe zwaar die wegen, kijkt het CBS wat deze producten en diensten kosten. "Voor bijvoorbeeld rijst kijken we dan naar de prijzen van alle soorten rijst die te koop zijn bij de grote supermarkten - van de zilvervliesrijst tot de basmati." Per soort wordt gekeken in hoeverre de prijs veranderd is ten opzichte van het jaar ervoor.

Energie weegt steeds zwaarder mee bij bepalen van totale inflatie

Die verandering is dan de inflatie voor dat specifieke product. De rekenmeesters bij het CBS tellen al die getallen bij elkaar op, slaan dat om naar hoe zwaar het een weegt ten opzichte van het ander, en dan heb je het inflatiecijfer. "Rijst telt voor 0,1 procent mee in het totaal", weet Van Mulligen.

"Met de prijs van rijst moet wel iets heel geks gebeuren, wil je dat terugzien in het inflatiecijfer." Energie daarentegen woog al voor een paar procent mee, en doordat de prijzen zo hard oplopen, weegt het ook steeds zwaarder mee bij het bepalen van het totaal.

"Het mandje wordt elk jaar opnieuw bepaald. Het is logisch dat energie nu zwaarder weegt, want je geeft er een groter deel van je inkomen aan uit", besluit Van Mulligen.