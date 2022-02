President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is diep door het stof gegaan nu uit onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat de centrale bank in het verleden heeft bijgedragen aan de slavernij.

"De bevindingen zijn behoorlijk stevig binnengekomen en dit heeft ons diep geraakt. We komen later dit jaar met een vervolgreactie en excuses zijn niet uitgesloten. We gaan daarover nog eerst in gesprek met maatschappelijke organisaties", aldus Knot.

DNB is na de oprichting in 1817 indirect betrokken geweest bij slavernij, ook in gebieden die niet onder Nederlands gezag stonden zoals Brits-Guyana. Zo maakte DNB bij het verlenen van diensten geen onderscheid tussen klanten die wel of niet bij slavernij betrokken waren. Er was destijds geen juridische grond voor een dergelijk onderscheid en dit werd ook beleidsmatig niet gemaakt.

Het startkapitaal van DNB kwam deels van een groep van zestien ondernemers met directe belangen in de plantageslavernij. Deze investeerders en bestuurders bestonden voor een belangrijk deel uit de Amsterdamse financiers, handelaren, reders en boekhouders.

Volgens Knot hadden DNB-bestuurders destijds meer oog voor hun financiële eigenbelang dan voor de situatie van de slaven. "Zij waren er persoonlijk, bestuurlijk en financieel bij betrokken en dat betreur ik zeer. Bovendien heeft de mate waarin onze voorgangers zich hebben ingezet om de afschaffing van de slavernij te voorkomen mij persoonlijk geraakt."

Veelvuldig gebruik van diensten DNB

Verder maakten ondernemingen en handelshuizen die betrokken waren bij slavernij veelvuldig gebruik van de diensten van DNB, zoals het verkrijgen van leningen in ruil voor goederen die via slavenarbeid waren geproduceerd. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 30 procent van de goederen, zoals koffie, nootmuskaat, tabak en suiker, die als onderpand dienden voor een lening afkomstig waren uit slavenarbeid.

DNB ondersteunde bovendien het ministerie van Koloniën in het dagelijkse betalingsverkeer. Dat was van belang voor de Nederlandse koloniale- en handelsactiviteiten. Daarmee had de centrale bank een belangrijke rol in het uitbetalen van de tegemoetkoming voor de slaveneigenaren na de afschaffing van de slavernij in 1863.