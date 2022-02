Autobouwer Tesla krijgt waarschijnlijk een discriminatie-aanklacht aan de broek van de overheid van Californië. Volgens de Amerikaanse staat zou er sprake zijn van structureel racisme en intimidatie, zo heeft de producent van elektrische auto's bekendgemaakt.

Het gaat om wangedrag in de fabriek in Fremont in de jaren 2015 tot en met 2019. Details van de voorvallen zijn niet bekendgemaakt door de Department of Fair Employment and Housing. Die organisatie beschermt de belangen van burgers in Californië en is belast met de zaak.

Zodra de zaak wordt aangespannen, zal Tesla vragen om deze tijdelijk te pauzeren. Ondanks diverse verzoeken heeft ook het bedrijf van Elon Musk geen details ontvangen over de precieze inhoud van de klachten

Het is zeker niet de eerste aanklacht die Tesla krijgt wegens wangedrag op de werkvloer. De afgelopen tijd zijn er diverse rechtszaken geweest waarin het bedrijf is beschuldigd van seksuele intimidatie en racisme.

Zo kreeg een medewerker afgelopen oktober een vergoeding van 137 miljoen dollar (120 miljoen euro) toegewezen vanwege racisme, een uitspraak waartegen Tesla waarschijnlijk in beroep gaat.