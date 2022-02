Autoriteit Consument & Markt (ACM) voert dit voorjaar extra controles uit bij energieleveranciers of ze er financieel goed genoeg voor staan om stroom en gas te kunnen blijven leveren, maakt de toezichthouder woensdag bekend. Normaal wordt alleen voor de winter gekeken of leveranciers aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Gezien de heftige prijsontwikkelingen van de laatste tijd komen er nu extra controles.

In het afgelopen half jaar zijn zes energieleveranciers ondanks de eerdere controles bezweken onder de hoge energieprijzen. "We kunnen niet alles ondervangen", zegt een woordvoerder van de ACM daarover. "Het gaat toch om bedrijven. Maar de leveringszekerheid aan de consument is op geen enkel moment in gevaar geweest."

Alle 57 leveranciers die er nu nog zijn, moeten de ACM in maart inzicht geven in hun financiële positie. Als dan blijkt dat ze er financieel slecht voor staan, wordt het toezicht verscherpt. "We gaan er dan dichter op zitten", licht de woordvoerder toe.

Mocht het penibel worden, dan kan de ACM in het uiterste geval de vergunning intrekken en de klanten bij andere leveranciers onderbrengen. Dat is de afgelopen tijd ook al gebeurd, waardoor niemand verstoken is geweest van gas en licht.

"De faillissementen en de daarmee samenhangende intrekking van de vergunningen hadden wel financiële gevolgen voor consumenten", aldus de ACM. Het handelen van de toezichthouder daarbij wordt extern onderzocht.

Dalende prijzen brengen ook risico's met zich mee

Ook de energiebedrijven die er in één klap veel klanten bij krijgen doordat andere bedrijven omvallen, worden door de toezichthouder "preventief" extra in de gaten gehouden.

Als de energieprijzen de komende tijd juist dalen, brengt dat ook weer extra risico's met zich mee voor energiebedrijven. "Als zij hun inkoopprijzen voor langere tijd hebben vastgezet en die prijzen dalen, kunnen klanten overstappen naar een andere aanbieder", licht de ACM-woordvoerder toe. "De leverancier heeft dan te veel ingekocht voor een te hoge prijs."