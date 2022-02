Vanaf de zomer kunnen klanten van ABN AMRO geld uit de muur halen zonder pinpas. Ook wordt het bankfiliaal voor wie dat wil overbodig, want alle diensten die de bank biedt, komen digitaal beschikbaar. Als gevolg daarvan worden meer kantoren gesloten. Dat heeft de bank bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers over 2021.

In dat jaar werd 1,2 miljard euro winst geboekt, waarvan dik een half miljard in de laatste maanden van het jaar.

ABN AMRO heeft nu nog iets meer dan zestig kantoren waar klanten terecht kunnen. "Dat worden er minder", zegt een woordvoerder desgevraagd. Hoeveel minder kan hij niet aangeven. De sluitingen van de filialen kost volgens de woordvoerder geen banen.

ABN liet eerder al aan NU.nl weten dat klanten straks geld uit de muur kunnen halen zonder dat ze daar een pasje voor nodig hebben. Dat kan dan met de telefoon. "Dat kan vanaf het derde kwartaal van dit jaar", laat de bank nu weten. Betalen in winkels en horeca kan al langer met de telefoon of een gadget met betaalfunctie.

Afgelopen jaar deed ABN goede zaken. Volgens de bank leenden vooral bedrijven veel meer geld, maar ook meer mensen sloten een woninghypotheek af bij ABN. "Ons marktaandeel daarin groeide."

In de laatste maand van het jaar verkocht de bank zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Daar werd meer dan 300 miljoen euro aan verdiend.

Ook zal ABN voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Wanneer minder aandelen in roulatie zijn, worden de aandelen die nog wel verhandeld worden meer waard. ABN is voor meer dan de helft (56 procent) in handen van de Nederlandse Staat.