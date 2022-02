Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan 3,6 miljard dollar (zo'n 3,2 miljard euro) aan gestolen bitcoins in beslag genomen. Ook arresteerde de politie een echtpaar op verdenking van het witwassen van de cryptomunten die hackers zes jaar geleden hadden gestolen, meldt The New York Times woensdag.

De 34-jarige Ilya Lichtenstein en Heather Morgan (31) worden beschuldigd van samenzwering om 119.754 bitcoin wit te wassen.

De munten waren in 2016 gestolen van het in Hongkong gevestigde Bitfinex, een van 's werelds grootste beurzen voor virtuele valuta. Na de hack van Bitfinex kelderde de waarde van bitcoin aanvankelijk zo'n 20 procent.

De waarde van de valuta op het moment van de inbeslagname vorige week maakt het de grootste financiële inbeslagname van het departement ooit, zeiden ambtenaren woensdag.

Een ambtenaar van het ministerie van Justitie wilde geen antwoord geven op de vraag of het echtpaar betrokken is geweest bij het hacken zelf.

De verdachten zijn dinsdagmiddag voorgeleid in de federale rechtbank van Manhattan.