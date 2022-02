Medicijnenfabrikant Pfizer verwacht dit jaar voor ruim 54 miljard dollar aan coronavaccins- en pillen te verkopen. Afgelopen jaar werd voor 36,8 miljard dollar (32,2 miljard euro) aan coronavaccins verkocht. Ook is Pfizer gestart met het testen van een vaccin specifiek tegen de omikronvariant van het virus.

Naast een vaccin heeft het Amerikaanse bedrijf een pil ontwikkeld voor wie besmet is geraakt met het virus. Pfizer denkt dat het daarvan dit jaar 120 miljoen kuren verkoopt, waarmee het 22 miljard dollar omzet denkt te behalen.

Daarmee komt de totale opbrengst van coronamedicijnen op 54 miljard dollar. Hoeveel winst het bedrijf daarmee denkt te behalen, is niet duidelijk.

Naast verkoopcijfers brachten de Amerikanen ook productieaantallen naar buiten. In het afgelopen jaar maakte Pfizer in totaal drie miljard doses van het coronavaccin. Dit jaar doet het bedrijf er nog een schepje bovenop, met een productie van vier miljard doses.

De medicijnenfabrikant brengt naast coronamiddelen ook andere medicijnen op de markt. Het bedrijf behaalde in het afgelopen jaar een opbrengst van in totaal 81,3 miljard dollar. Het netto-inkomen kwam uit op iets minder dan 22 miljard dollar.

Test met nieuw vaccin tegen ziekte door omikron gestart

Vorige maand is Pfizer begonnen met testen van een vaccin tegen ziekte door de omikronvariant van het coronavirus. Topman Albert Bourla heeft gezegd dat dit vaccin voor volwassenen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar in maart klaar zou kunnen zijn.

Ook hebben Pfizer en BioNTech, die samen het coronavaccin hebben ontwikkeld, de Amerikaanse toezichthouder FDA om goedkeuring gevraagd voor het toedienen van coronavaccins aan kinderen onder de vijf jaar. Als de FDA de aanvraag goedkeurt, is het de eerste keer dat kinderen in de leeftijd van zes maanden tot vijf jaar ingeënt kunnen worden tegen COVID-19. Voor oudere kinderen is dat al wel mogelijk.