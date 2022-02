Reisorganisatie TUI ziet dat er veel animo is voor het boeken van een zomervakantie. In de afgelopen anderhalve week is het aantal boekingen zelfs groter dan in dezelfde periode vóór de coronapandemie. Dat meldt het bedrijf dinsdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

TUI had net als andere reisorganisaties zwaar te lijden onder de reisbeperkingen van de afgelopen tijd. Het aantal reizigers nam daardoor zeer sterk af, maar inmiddels zit er weer een stijgende lijn in.

Het bedrijf had tussen begin oktober en eind december 2,3 miljoen vakantiegangers. Dat was ruim vier keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengsten kwamen met 2,37 miljard euro zelfs bijna vijf keer zo hoog uit.

De groei zorgde er echter niet voor dat TUI uit de rode cijfers kwam. Het bedrijf kwam onder de streep 274 miljoen euro tekort. Dat was wel beduidend minder dan het verlies van 676 miljoen euro van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De van oorsprong Duitse touroperator ziet de toekomst desondanks zonnig tegemoet. Volgens TUI hadden op 30 januari bijna 3,5 miljoen mensen een zomervakantie geboekt bij het bedrijf. Dat is ongeveer driekwart van het aantal boekingen op hetzelfde moment in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. Sindsdien is het aantal boekingen zelfs groter dan in dezelfde periode drie jaar terug.