De prijs van een liter benzine heeft wéér een nieuwe recordhoogte bereikt. De gemiddelde landelijke adviesprijs is dinsdag opgelopen 2,17 euro voor een liter ongelood. Volgens directeur Paul van Selms van UnitedConsumers behoort tanken onder de 2 euro per liter nu echt tot het verleden, omdat 17 cent korting geven per liter niet meer houdbaar is.

"De grens van 2 euro is nu echt doorbroken", zegt Van Selms. "Dat is niet meer houdbaar, ook niet met korting." Het is bekend dat benzinepompen met kortingen werken. Hoe verder van de snelweg, hoe voordeliger je tankt, heet het. De gemiddelde korting is volgens Van Selms 0,10 euro per liter.

Op 1 oktober vorig jaar ging de landelijke adviesprijs voor het eerst door de 2 euro per liter heen. Sindsdien liep de prijs gestaag verder op. Vooral sinds de spanningen tussen Rusland en Oekraïne oplopen, doen de brandstofprijzen dat ook.

En volgens Van Selms van UnitedConsumers is het eind nog niet in zicht. "Er zijn geen ontwikkelingen die een daling zouden kunnen inluiden."

Ook diesel tikt dinsdag een nieuw record aan met een gemiddelde landelijke adviesprijs van 1,862 euro.