Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, verdwijnt van de Amerikaanse aandelenbeurs Nasdaq. Volgens het bedrijf wordt er relatief weinig gehandeld in de waardepapieren van de maaltijdbezorger en is het aantal aandelen dat het heeft uitstaan in New York bovendien klein.

Omdat de beurshandel in de VS toch behoorlijk wat kosten met zich meebrengt, heeft Just Eat besloten om ermee te stoppen. Uiteindelijk wil het bedrijf ergens in de eerste helft van volgend jaar volledig van de Amerikaanse beurs zijn verdwenen.

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf liet vorig jaar al weten dat het kritisch zou gaan kijken naar zijn beursnoteringen. Nu is dus besloten om de notering aan de technologiebeurs Nasdaq te stoppen.

Just Eat blijft voorlopig wel genoteerd aan de beurzen van Amsterdam en Londen, maar blijft kijken naar verdere "optimalisering" van zijn beursnoteringen. Een vertrek van een van de andere beurzen is dus niet uitgesloten.