De insectenkwekerij Protix in Bergen op Zoom krijgt een kapitaalversterking van 50 miljoen van de Franse bank BNP Paribas, vermogensbeheerder Monaco Asset Management en de Luxemburgse durfinvesteerder European Circular Bioeconomy Fund, schrijft het FD.

De nieuwe investeerders krijgen een belang in de onderneming, maar over de waarde daarvan wil Protix niets kwijt. Er komt vermoedelijk nog een grotere investeringsronde aan en daarna mogelijk een beursgang, melden bronnen rond Protix aan de krant.

Aan de huidige investeringsronde is ook deelgenomen door de bestaande aandeelhouders: Rabobank, het overheidsfonds Invest-NL en het Utrechtse visserijinvesteringsfonds Aqua-Spark. De totale investering in Protix is "iets meer dan 120 miljoen euro", zegt Protixdirecteur Kees Aarts.

Zwarte soldaatvlieg

Aarts zegt dat Protix 80 procent marktaandeel heeft in het kweken van insecten die als voer dienen voor pluimvee, vissen en andere dieren. Het bedrijf kweekt maden van de zwarte soldaatvlieg op voedingsresten. Dit eiwitrijke product wordt afgenomen door viskwekers en anderen.

Het bedrijf heeft nu één productielocatie van 15.000 vierkante meter in Bergen op Zoom en zet met het nieuwe geïnvesteerde geld productielocaties op in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Midden- en Oost-Europa, aldus het FD.