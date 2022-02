De Verenigde Staten gaan zo nodig meer vloeibaar gas aan Europa leveren als compensatie voor het lagere aanbod van Russisch gas. Josep Borrell, buitenlandcoördinator van de Europese Unie, heeft daar maandag afspraken over gemaakt met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Rusland voorziet normaal gesproken in 40 procent van de Europese behoefte aan gas, maar levert de laatste maanden minder dan gebruikelijk. In Europa wordt ervan uitgegaan dat dit te maken heeft met het conflict tussen Rusland en het westen over Oekraïne, hoewel het staatsbedrijf Gazprom dat tegenspreekt.

Als het tot een Russische invasie in Oekraïne komt, zal dit leiden tot economische sancties en een waarschijnlijke tegenzet is dan dat Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait. Met de afspraken over lng (liquified natural gas) lopen de EU en de VS vooruit op dat scenario, blijkt uit een gezamenlijke verklaring na de overlegronde.

Europa spreekt ook met Noorwegen, Qatar en Azerbeidzjan over aanvullende gasleveringen. Het laatstgenoemde land heeft zich al bereid getoond om bij te springen bij een grote onderbreking van de gastoevoer, zei de Europese energiecoördinator Kadri Simson vorige week.