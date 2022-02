Wibra-eigenaar en nazaat van oprichter Ron Wierdsma heeft een groot deel van zijn aandelen verkocht aan de directie van het oer-Hollandse bedrijf. Hij houdt wel een klein belang en blijft op de achtergrond betrokken. De winkels ondergaan de komende jaren zowel in België als in Nederland een metamorfose. Er komen meer winkels en er moet ook een serieuze webshop komen. Dat zegt directeur Bas Duijsens in gesprek met NU.nl.

"Wierdsma is medio 2019 al teruggetreden uit de directie en heeft er nu voor gekozen ook als eigenaar een stap terug te doen", aldus de directeur, die zegt blij te zijn dat niet is gekozen voor een buitenlandse investeerder. Wibra telt nu zo'n 250 winkels, waarvan 211 in Nederland.

"HEMA en Zeeman hebben er dubbel zoveel. Dat wil niet zeggen dat wij er ook zoveel willen, maar ruimte voor enkele tientallen erbij is er zeker wel." Die zullen dan niet in de hoofdwinkelstraten komen. "Maar in de boodschappengebieden", zegt Duijsens. "Je wilt niet met je fles Dasty door de winkelstraat sjouwen." Dat schoonmaakmiddel noemt hij "de rookworst van Wibra".

Alle winkels krijgen ook een nieuwe look. "Het was toch vaak een beetje rommelig. We willen dat het een winkel is waar het ook leuk is om te winkelen en waar je niet alleen komt omdat er voordelige producten zijn." Zo'n vijftien winkels in Nederland zijn al in een nieuw jasje gestoken. Het zal jaren duren voordat ze allemaal zijn vernieuwd.

Uiteindelijk helft van uren werknemers kwijtgescholden

Net als Action werd ook Wibra tijdens de eerste lockdown 'gedwongen' online iets te doen. "We hebben toen houtje-touwtje een webshop opgetuigd. Nu willen we die professionaliseren." Dat gebeurt eerst in België, waar Wibra vorig jaar failliet ging. "We hebben een doorstart gemaakt met de beste winkels. We bouwen daar nu ook weer op, maar zijn daar vooralsnog veel minder aanwezig in het straatbeeld."

Als de webshop daar eenmaal goed is, wordt het concept gekopieerd naar Nederland. Behalve door het faillissement in België kwam Wibra vorig jaar ook in het nieuws door een rechtszaak van vakbond FNV tegen de keten. De winkel had werknemers die tijdens de lockdown niet hadden gewerkt, gevraagd alsnog die (betaalde) uren in te halen.

"Dat was een vakbond die niet eens bij ons aan tafel zit voor de cao. Het ging ons om het principe, dus we zijn die strijd aangegaan", zegt de Wibra-directeur. "We hebben de rechtszaak gewonnen en daarna hebben we de helft van de uren alsnog kwijtgescholden."

Wibra is in 1956 opgericht door Jo Wierdsma, die trouwde met een dame uit de familie Braam. De naam is ontstaan als samenvoeging van de eerste letters van beide achternamen.