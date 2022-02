Werkgevers en vakbonden roepen het kabinet op verschillende belastingen te verlagen nu de hoge inflatie nog minimaal een jaar aanhoudt. Op die manier moet de koopkracht van werknemers worden verbeterd.

CNV-voorzitter Piet Fortuin eist dat het kabinet zo snel mogelijk in actie komt. "De koopkrachtplaatjes moeten over de hele breedte worden aangepast, want dit treft iedereen. Ook mensen die niet onder een cao vallen, zoals gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de btw, de accijnzen, de energiebelasting en het verhogen van het minimumloon."

Werkgeversvereniging AWVN vindt het te makkelijk om bedrijven de inflatie te laten compenseren door de lonen te verhogen. "We moeten goed kijken wat er per sector mogelijk is. Als het slecht gaat met een onderneming, heeft een buitensporige loonsverhoging een negatief effect", zegt een woordvoerder. "Als het kabinet koopkracht zo belangrijk vindt, kunnen zij ook bepaalde belastingen verlagen."

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) schat in dat de periode met verhoogde inflatie nog meer dan een jaar zal duren. De inflatie is de afgelopen maanden opgelopen tot het hoogste niveau in decennia en wordt vooral veroorzaakt door de stijgende energieprijzen, maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt zijn veel producten in prijs omhooggegaan. Voor Nederlanders die al niet zoveel te besteden hebben, kan dit voor problemen zorgen, aldus Knot.

Volgens vakbond FNV ligt de bal bij de werkgevers. "Zij moeten de koopkracht repareren. Bedrijven maken flinke winsten, waarvan de werknemers de afgelopen jaren niet hebben geprofiteerd. Dus de lonen moeten flink omhoog", zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.

Minimumloon moet worden verhoogd

De FNV benadrukt dat er ook een belangrijke taak is weggelegd voor de overheid. "Het kabinet kan bijvoorbeeld het minimumloon verhogen. Mensen die werkzaam zijn in sectoren met lage lonen, gaan er dan flink op vooruit. En als het minimumloon stijgt, gaat ook het inkomen van de mensen in de bijstand omhoog. Verder is het noodzakelijk om winsten en vermogens extra te belasten en de belasting op arbeid te verlagen."

De verwachting is dat de onderhandelingen aan de verschillende cao-tafels verder onder druk komen te staan. De vakbonden blijven inzetten op een forse loonsverhoging. "We gaan zelfs een tandje bijschakelen", zegt CNV-voorzitter Fortuin.

"Werkgevers houden nog steeds de hand op de knip. Dat zie je terug in de metaalsector, waar we nu al maanden onderhandelen. Daar ligt een loonbod van 1,4 procent, terwijl de sector te kampen heeft met een enorm personeelstekort. Dan ben je niet meer van deze tijd."