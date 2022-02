Luchtvaartmaatschappij Transavia vliegt vanaf maandag 14 februari weer in lijndienst naar Marokko. Sinds eind oktober konden alleen repatriëringsvluchten worden uitgevoerd, omdat Marokko vanwege de coronapandemie het luchtruim gesloten hield.

Om te beginnen gaat het om vluchten naar de steden Marrakesh en Tanger. Aan het eind van de maand voegt Transavia, dat vanuit Nederland normaal gesproken de meeste vluchten naar Marokko aanbiedt, de badplaats Al Hoceima toe. De hoeveelheid vluchten wordt onder meer bepaald door de vraag, laat Transavia maandag weten.

Marokko stelde eind oktober een vliegverbod in vanwege het grote aantal coronabesmettingen in Nederland. Sindsdien voerde Transavia tien repatriëringsvluchten uit. Vanaf maandag is het luchtruim weer open, hoewel de noodtoestand vanwege de coronapandemie in Marokko nog steeds van kracht is.

Reizigers naar Marokko moeten een geldig vaccinatiebewijs laten zien en een negatieve PCR-test die niet meer dan twee dagen oud is. Bij aankomst op de luchthaven wordt bij iedereen een sneltest afgenomen. De kans bestaat dat toeristen wordt gevraagd om zich tot twee dagen na aankomst te laten testen op hun verblijfplaats.

Vanuit de Nederlandse overheid geldt een oranje reisadvies voor Marokko. Dat betekent dat vakanties worden afgeraden.