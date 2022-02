Tesla moet van de Amerikaanse beurswaakhond SEC meer uitleg geven over het Twitter-gedrag van topman Elon Musk. De producent van elektrische auto's maakte maandag bekend dat hiertoe een dagvaarding is binnengekomen van de toezichthouder.

De SEC heeft de dagvaarding gestuurd vanwege een Tweet die Musk in november 2021 plaatste. Daarin vraagt hij aan zijn Twitter-volgers of hij 10 procent van zijn aandelen in Tesla moet verkopen. Over het geld dat hij met de verkoop verdient, zou hij dan belasting afdragen om critici de mond snoeren die vinden dat hij te weinig belasting betaalt.

Sinds de excentrieke zakenman de tweet van afgelopen november verstuurde, daalde de koers van het Tesla-aandeel flink.

De beurswaakhond wil kijken of Musk met deze tweet regels heeft overtreden van een schikking die hij in 2018 heeft getroffen met de SEC. Onderdeel van die schikking is dat de topman, tevens rijkste man ter wereld, zijn tweets van tevoren door juristen van Tesla laat controleren.

Aanleiding voor de schikking was destijds een tweet waarin Musk stelde dat hij Tesla van de beurs zou halen. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan.

Tesla kreeg het bericht van de SEC overigens al in november, maar heeft het maandag pas naar buiten gebracht.

Het is niet de eerste keer dat de beurswaakhond zich afvraagt of Musk zich wel aan de regels van de schikking houdt. In 2019 was de SEC al kritisch op de topman toen hij nieuws naar buiten bracht over de verwachte productie van het aantal auto’s, zonder dat hij daarvoor toestemming had gevraagd, wat volgens de schikking wel had gemoeten.