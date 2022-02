Nu de Gezondheidsraad heeft geoordeeld dat het niet nodig is om jongeren een boosterprik tegen COVID-19 te geven, komen vakanties van gezinnen naar het buitenland weer in gevaar. Daarvoor waarschuwt reiskoepel ANVR. Populaire vakantielanden als Oostenrijk en Italië stellen extra eisen als vakantiegangers geen boosterprik hebben gehaald.

"Landen hanteren inreisregels, maar ook toegangsregels", licht Mirjam Dresmé van reiskoepel ANVR toe. "Zo kun je Italië wel in zonder booster, maar je mag dan bijvoorbeeld niet de horeca of een museum in."

Dat brengt ook schoolreisjes in gevaar. "Kinderen vallen tussen wal en schip, ook als ze met hun ouders mee op vakantie gaan." In bijvoorbeeld Oostenrijk moeten kinderen een aparte pas regelen als ze wel overal toegang toe willen hebben, waarvoor het nodig is je te laten testen.

"Qua gezondheidsbeleid past ieder land nog eigen regels toe", aldus de ANVR. Wel ben je in de meeste landen uitgezonderd van aanvullende eisen als je een boosterprik hebt gehad. "Zonder booster gelden allerlei andere regels."

De ANVR is er ook boos over dat de Nederlandse overheid nog steeds de reisadviezen voor reizen buiten Europa niet heeft aangepast. Sommige reisadviezen zijn juist weer verder aangescherpt. "Andere landen versoepelen en Nederland scherpt aan", verzucht de woordvoerder.

"In andere landen wordt er inmiddels rekening mee gehouden dat we te maken hebben met een andere variant van het coronavirus, maar dat geldt niet voor Nederland."