Wie zijn koffie in de supermarkt koopt, van een pak gemalen filterkoffie tot luxe cupjes, is in een jaar tijd gemiddeld 14 procent duurder uit. Dat heeft de Consumentenbond onderzocht. Vooral in de laatste week van vorige maand liepen de prijzen op.

Volgens de Consumentenbond werden vooral Nescafe Dolce Gusto (24 procent), Douwe Egberts Aroma Rood snelfilterkoffie (20 procent) en Senseo koffiepads (plus 15 procent) duurder. Albert Heijn was volgens de bond de eerste die de prijzen verhoogde, de andere supermarkten volgden dat voorbeeld.

Toch zitten er wel verschillen in de prijzen die supermarkten rekenen voor dezelfde koffie. "Voor de bekende merken koffie zijn de supermarkten Dirk en Vomar het goedkoopst", concludeert de Consumentenbond. "Zij zijn beide 6 procent voordeliger dan het gemiddelde."

De Consumentenbond nam de prijzen van online koffiewinkel Koffievoordeel.nl ook mee in zijn vergelijking. "Zij noemen zichzelf 'de voordeligste koffiewinkel van Nederland', maar zijn 12 procent duurder dan gemiddeld."

Koffie is bij alle supermarkten regelmatig in de aanbieding. Dat scheelt volgens de Consumentenbond zo 25 procent op de prijs. "De prijs van koffie stijgt flink, net als bij veel andere producten. De prijsstijging komt onder andere door droogte en onverwachte vorst in Brazilië. Maar ook door de hogere prijzen van brandstoffen."