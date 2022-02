Het aandeel Ajax ging op de Amsterdamse beurs flink omlaag. Beleggers reageerden daarmee op het nieuws dat de succesvolle directeur voetbalzaken Marc Overmars per direct vertrekt bij de beursgenoteerde voetbalclub. Overmars heeft gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's gestuurd.

Het aandeel Ajax zakte kort na de start van de handelsdag 3,5 procent. Overmars werd naar eigen zeggen vorige week geconfronteerd met zijn gedrag, mogelijk na het nieuws over misstanden bij het programma The voice of Holland en grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de mediawereld.

Na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar besloot hij op te stappen. Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken en verlengde onlangs nog zijn verbintenis tot medio 2026.

Vrij kort na de koersval krabbelde het aandeel alweer op. Inmiddels is de prijs terug op het niveau van het begin van de dag.